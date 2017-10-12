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27-летний житель Московской области украл спиртное из псковского магазина

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, подозреваемого в хищении из магазина спиртных напитков. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области, находившийся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из магазина на Рижском проспекте совершена кража. Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 27-летнего жителя Московской области, который похитил с прилавка спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.

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