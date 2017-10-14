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Экономика

Китайским компаниям разрешили добывать золото в России

Россия и Китай заключат соглашение о разработке Ключевского золоторудного месторождения. Как сообщает ТАСС, проект соглашения уже одобрен правительством РФ.

Компания China National Gold Group Hong Kong Limited (или какая-либо другая, находящаяся под ее 100-процентным контролем, прямым или косвенным) может приобрести «не менее 60% и не более 70% голосующих акций» АО «Рудник «Западная — Ключи». Китайская компания должна создать благоприятные условия «для инвестиционного сотрудничества при реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения».

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