В России вступили в силу новые правила получения водительских прав

14:24, 14 октября 2017, ПАИ

В РФ вступили в силу новые правила получения водительских прав после подписания соответствующего приказа МВД. Как сообщают российские СМИ, получить национальные и международные водительские права теперь можно через МФЦ за 15 дней. Кроме того, скорректирован и ряд испытательных упражнений при сдаче на водительские права и условия их выполнения для мотоциклистов.

Установлены дополнительные требования к местам приема и ожидания заявителей, для того, чтобы обеспечить доступность и комфорт для людей с ограниченными физическими возможностями при получении государственных услуг. Так, места для заполнения заявлений должны соответствовать комфортным условиям для инвалидов и оптимальным условиям работы должностных лиц.

Детализирован состав действий, выполнение которых обеспечивается при предоставлении государственных услуг заявителю, обратившемуся в электронной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Вопрос уплаты государственной пошлины за проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверения приведен в соответствии с Налоговым кодексом – государственную пошлину необходимо оплачивать до подачи заявления.

Также скорректирован ряд испытательных упражнений при сдаче на водительские права и условий их выполнения.