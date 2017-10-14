Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове

12:16, 14 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 14 октября, в Пскове проходит областная продовольственная ярмарка «Осень-2017». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации , ярмарка начала работу в 6:00. Торговые ряды расположены на Октябрьской площади, Октябрьском проспекте до пересечения с улицей Некрасова, вдоль улицы Советской - от площади Ленина до пересечения с улицей Детской.

Напомним, стоянка транспортных средств по Октябрьскому проспекту от улицы Некрасова до Октябрьской площади, Октябрьской площади, улице Советской от площади Ленина до улицы Детской, улице Профсоюзной с 20:00 13 октября до 17:00 14 октября будет запрещена. Также введено временное прекращение движения автотранспорта с 6:00 до 17:00 14 октября. В качестве объезда определена улица Горького, мост им. 50-летия Октября.

В связи с этим изменена схема движения общественного транспорта. Автобусы маршрутов №№ 4, 14, 15, 17 с Завеличья следуют по Рижскому проспекту, улице Горького, через дамбу, площадь Победы, улицу Гражданскую с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 едут по улице Поземского, улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 11 следуют с улицы Звездной по улице Труда, улице Текстильной, улице Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 8 из Корытово едут через площадь Победы, по улице Яна Фабрициуса до вокзала, в обратном направлении по Октябрьскому проспекту, улице Гражданской, площади Победы, улице Яна Райниса до Корытово.