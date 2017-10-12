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Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Калифорнии из-за эпидемии

Губернатор Калифорнии объявил в штате режим чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией вируса гепатита А, сообщает РИА Новости.

В Калифорнии наблюдается крупнейшая в США за последние 22 года вспышка этой болезни. Больше всего пострадавших среди бездомных и наркоманов. С ноября 2016 года в городах Сан-Диего, Санта-Круз и Лос-Анджелес зафиксировано более 560 случаев заболевания, в том числе 17 - с летальным исходом.

Гепатит А — это болезнь печени вирусного происхождения, которая может протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Вирус гепатита А (HAV) передается при потреблении загрязненных продуктов питания и воды или при прямом контакте с инфицированным человеком.

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