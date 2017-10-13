В заповеднике «Михайловское» отменили санитарный месяц

13:18, 14 октября 2017, ПАИ

Объявленный ранее санитарный период (с 13 по 30 ноября) в музеях-усадьбах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в этом году решено отменить, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева.

В заповеднике уже начали принимать заявки от организованных групп, желающих посетить Святогорье именно в эти дни. Необходимые хозяйственные работы, запланированные на ноябрь, подчеркнула собеседница агентства, будут выполнены в режиме, максимально щадящем экскурсионный процесс.