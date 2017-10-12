В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал укравшего продукты мужчину
В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал укравшего продукты мужчину. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице 1 Мая, поступил сигнал «Тревога».
Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 43-летнего жителя Острова, который похитил из магазина продукты питания.
Для дальнейшего разбирательства гражданин передан сотрудникам полиции.