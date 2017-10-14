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Общество

Власти Пскова поздравили духовенство и православных верующих с праздником Покрова Богородицы

Сегодня, 14 октября, в честь праздника Покрова Богородицы архимандрит Фома, епископ Гдовский, викарий Псковской епархии провел праздничное богослужение в храме Покрова Божией Матери от Торга, а в Псковском духовном училище состоялся Актовый день. В торжественных мероприятиях приняли участие прихожане, преподаватели и учащиеся Псковского Государственного университета, духовного училища. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, поздравить их со светлым праздником пришли и. п. главы Пскова Сергей Гаврилов и заместитель главы Пскова Елена Полонская.

Ректор духовного училища архимандрит Фома рассказал присутствующим о работе учреждения, которое в сентябре приняло на первый курс 7 учащихся, и поблагодарил Митрополита Евсевия за отеческую опеку и окормление училища.

Сергей Гаврилов, который в этот день отмечает свой день рождения и каждый год приходит на праздничную службу в храм Покрова, и Елена Полонская поздравили присутствующих с праздником Покрова Богородицы от имени депутатов городской Думы и администрации города. Они передали от Главы Пскова Ивана Цецерского пожелания доброго здоровья и прежней крепости духа Владыке Псковскому и Порховскому Евсевию и поблагодарили архимандрита Фому и преподавателей духовного училища за несение миссии сохранения и распространения православной веры под небесным покровительством Пресвятой Богородицы и за пример служения Богу, который они дают для молодежи.

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