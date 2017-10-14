Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
39-летний пскович уронил ведущую программы «Давай поженимся» Розу Сябитову. Это произошло на съемках передачи, которая вышла в эфир «Первого канала» 13 октября.
Участник программы пскович Павел сообщил, что работает электриком, но увлекается танцами, и даже исполнял стриптиз. Попытавшись станцевать с Розой Сябитовой, он уронил ее.
«Брейкданс электрику самое то. Током шибанёт - и вперёд!», - прокомментировала случившееся вторая ведущая передачи, Лариса Гузеева.