Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии

21:24, 14 октября 2017, ПАИ

На звероферме «Пряжинская» в Карелии массово умирают от голода норки, сообщает телеканал «360». О том, что за первую неделю октября на ферме погибли от голода 2,5 тысячи животных сообщила местная зоозащитница Дарья Каликина. По ее словам, у руководства предприятия нет средств на корм для животных.

Однако министр сельского хозяйства республики Карелия Владимир Лабинов поссетов ферму пришел к выводу, что падеж животных, который мы отмечаем, превышает нормативы и, на мой взгляд, гораздо в большей степени связан не с недокормом, а с отсутствием противоэпизоотических мероприятий, что ведет к ослаблению иммунитета зверьков. Министр заявил, что запасов корма достаточно и обвинил руководство и персонал зверофермы в бесхозяйственности.

Директор ООО «Звероферма «Пряжинская» Сергей Вилков признал, что у компании серьезные финансовые проблемы. Из-за исков работников по невыплатам банковские счета находятся под арестом судебных приставов. Он подтвердил, что смертность норок превышает норму в два раза, однако они умирают не от голода, а от болезней.

Зоозащитники готовы выкупить выжившие девять тысяч норок. «Моя идея: выкупить этих животных у хозяина. Есть много людей, которые хотят забрать их домой. Есть бизнесмен в Пскове, который готов забрать их всех. Это не дело бизнеса. Он просто хочет помочь», - рассказала Дарья Каликина.