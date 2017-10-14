Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области

21:39, 14 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 14 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провёл в Москве рабочую встречу с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации -главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Сергеем Меликовым, в рамках которой обсудил вопросы обеспечения безопасности в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Качество защиты государственных интересов и покоя мирных граждан играет большую роль в развитии любого субъекта Российской Федерации. Псковская область — не исключение из правил, именно поэтому сегодня была достигнута договорённость о дополнительном взаимодействии Росгвардии и правительства региона в вопросе обеспечения безопасности», - заявил Михаил Ведерников.

Также участники встречи рассмотрели возможность реализации в области военно-патриотических проектов, нацеленных на воспитание молодого поколения граждан и популяризацию активного семейного отдыха. Сергей Меликов отметил положительные результаты подобного сотрудничества с Михаилом Ведерниковым в годы его деятельности на Северном Кавказе и в Калининградской области, а также выразил уверенность в эффективном взаимодействии уже на территории Псковской области.