0
21:39
Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области
21:24
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
21:08
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
17:08
Псковичам напоминают правила безопасности на рыбалке
14:24
В России вступили в силу новые правила получения водительских прав
12:16
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
11:16
Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября православные
Еще новости
Общество

Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области

Сегодня, 14 октября, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников провёл в Москве рабочую встречу с первым заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации -главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации Сергеем Меликовым, в рамках которой обсудил вопросы обеспечения безопасности в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Качество защиты государственных интересов и покоя мирных граждан играет большую роль в развитии любого субъекта Российской Федерации. Псковская область — не исключение из правил, именно поэтому сегодня была достигнута договорённость о дополнительном взаимодействии Росгвардии и правительства региона в вопросе обеспечения безопасности», - заявил Михаил Ведерников.

Также участники встречи рассмотрели возможность реализации в области военно-патриотических проектов, нацеленных на воспитание молодого поколения граждан и популяризацию активного семейного отдыха. Сергей Меликов отметил положительные результаты подобного сотрудничества с Михаилом Ведерниковым в годы его деятельности на Северном Кавказе и в Калининградской области, а также выразил уверенность в эффективном взаимодействии уже на территории Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области
14 октября 2017
Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
14 октября 2017
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
14 октября 2017
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
Псковичам напоминают правила безопасности на рыбалке
14 октября 2017
Псковичам напоминают правила безопасности на рыбалке
В России вступили в силу новые правила получения водительских прав
14 октября 2017
В России вступили в силу новые правила получения водительских прав
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
14 октября 2017
Сельскохозяйственная ярмарка «Осень-2017» проходит в Пскове
Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября православные
14 октября 2017
Покров Пресвятой Богородицы празднуют 14 октября православные
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей
14 октября 2017
К Гознаку РФ возникли претензии из-за Невельского пролива на купюре в 2000 рублей

Идет загрузка...