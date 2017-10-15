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Общество

Международный день белой трости отмечается в мире 15 октября

Сегодня, 15 октября, отмечается Международный день белой трости (International White Cane Safety Day).  Как пишет сalend.ru, это не праздник, это своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, о помощи и о солидарности.

История белой трости, как символа слепоты, берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле (Bristol) жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс (James Biggs), который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости. Но вскоре он понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметна. Это новшество подхватили все незрячие не только Англии, но и всей Европы, Америки, а позднее и России.

Трость — это не только символ незрячих людей, это их инструмент, их «глаза». Ведь звук от удара тростью о тротуар или мостовую позволяет незрячему услышать окружающее пространство и ощутить «высокие» препятствия (например, дома, деревья, столбы, припаркованные машины), скольжение трости по поверхности дороги — определить наличие «низких» (бордюров, ступенек, люков, ям).

В 1950-60 годы по всему миру началась широкая кампания по изучению и разъяснению вопросов, связанных с жизнедеятельностью инвалидов и людей со спецпотребностями. Особенно социальная направленность в государственной политике того времени проявилась во многих европейских странах и США. И в результате американским конгрессом было принято решения об объявлении 15 октября Днём белой трости, который впервые отметили в Америке в 1964 году.

Во всемирном масштабе Международный день Белой трости — символа незрячего человека — был утвержден 15 октября 1970 года по инициативе Международной федерации слепых (International Federation of the Blind). В последующие годы к данному движению присоединялись все новые страны. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году. 

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