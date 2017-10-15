Об усилении ветра на юге Псковской области предупреждает МЧС

09:30, 15 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 15 октября, утром и днём в южных районах Псковской области ожидается усиление северо-западного ветра. Его порывы могут достигать 15-17 метров в секунду, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве напомнили, что при усилении ветра следует убрать хозяйственные вещи со двора и балконов, сухие деревья, которые могут нанести ущерб жилищу, необходимо закрыть окна.

Машину лучше поставить в гараж, а при его отсутствии - запарковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».