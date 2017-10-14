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Велосипедист попал под машину в Дедовичах

14 октября около 19:05 в посёлке Дедовичи на улице Октябрьской произошло ДТП с участием велосипедиста и легкового автомобиля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, на место происшествия выезжали 3 сотрудника ведомства, была задействована одна единица техники.

Сегодня, 15 октября, примерно в 4:45 ДТП  произошло в Порхове на улице Красноармейской. Там в аварию попал легковой автомобиль. На помощь автомобилисту выезжали три работника МЧС, привлекалась одна единица техники.

 Как стало известно ПАИ, в этих авариях пострадали по одному человеку.

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