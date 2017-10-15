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Общество

Профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства России

Сегодня, 15 октября, в России отмечается День работников дорожного хозяйства. Всех, кто трудится и трудился в этой отрасти, с профессиональным праздником поздравил Государственный комитет Псковской области по транспорту. «Профессия дорожника крайне важна и ответственна, требует профессионализма, предельной самоотдачи и мужества!» - говорится в поздравлении, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета.

Там отметили, что ежедневный труд работников дорожного хозяйства помогает возводить новые объекты дорожной инфраструктуры, создавать и поддерживать  дорожную сеть Псковской области.

«Желаем вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! И пусть ровные и гладкие дороги ведут к достижению наших общих целей и заветным мечтам!» - сказано в поздравлении.

Как пишет сalend.ru, профессиональный праздник работников дорожного хозяйства в России появился в 1996 году. Первоначально, на основании Указа президента РФ от 14 октября 1996 года, он назывался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и отмечался ежегодно в последнее воскресенье октября. Но в соответствии с Указом президента РФ № 556 от 23 марта 2000 года «О Дне работников дорожного хозяйства» праздник переименовали, и стали его отмечать ежегодно в третье воскресенье октября.

В состав дорожного хозяйства входят свыше 3000 учреждений и предприятий различных форм собственности. Численность работающих в дорожном хозяйстве и сопутствующих отраслях составляет порядка 750 тысяч человек.

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомагистрали и мосты, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение между регионами нашей страны.

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