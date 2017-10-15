До 12 градусов тепла ожидается сегодня в Псковской области

10:43, 15 октября 2017, ПАИ

От 7 до 12 градусов тепла ожидается сегодня, 15 октября, в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В течение дня будет облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь, будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Ранее сообщалось, что на юге области утром и днём прогнозируется усиление ветра.

Атмосферное давление - низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.