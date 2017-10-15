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Общество

До 12 градусов тепла ожидается сегодня в Псковской области

От 7 до 12 градусов тепла ожидается сегодня, 15 октября, в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В течение дня будет облачная погода с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь, будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Ранее сообщалось, что на юге области утром и днём  прогнозируется усиление ветра.

Атмосферное давление  -  низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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