Звук взрыва нашла польская комиссия в записи бортового самописца с самолёта Леха Качиньского

11:40, 15 октября 2017, ПАИ

Звук взрыва обнаружила польская комиссия в записи бортового самописца самолёта Ту-154, в результате крушения которого в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский. Об этом заявил министр национальной обороны страны Антоний Мачеревич на встрече с руководителями клубов «Газеты польской», пишет РИА Новости.

Антоний Мачеревич напомнил, что версия взрыва была озвучена ещё весной. «Тогда мы установили, что произошел взрыв, который в конечном итоге самолет уничтожил. В настоящее время мы знаем намного больше, — заявил министр. - Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи».

Ранее, ещё в 2011 году, Межгосударственный авиационный комитет обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования крушения самолёта. Эксперты пришли к выводу, что причиной падения лайнера стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, также речь шла о недостатках в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение президентского самолета ниже дозволенного минимума, несмотря на густой туман.

Нынешние же власти Польши не согласились с выводами и создали вторую комиссию для расследования катастрофы.

Напомним, что самолет президента Польши Леха Качиньского в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в условиях сильного тумана врезался в деревья и полностью развалился. На борту находились восемь членов экипажа и 88 пассажиров, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.