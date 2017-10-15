День работников пищевой промышленности празднуется 15 октября

11:55, 15 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 15 октября, празднуется День работников пищевой промышленности. Он был установлен в эпоху существования СССР, в 1966 году, и с тех пор традиционно отмечается в третье воскресенье октября, пишет сalend.ru.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности играют ведущую роль в обеспечении населения продовольственными товарами во всем мире. Работники пищевой промышленности постоянно улучшают качество производимой продукции, расширяют ее ассортимент. Эта отрасль является одним из лидеров в освоении новых методов и форм рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом обновлении производства.

В последние годы во всем мире остро стоит вопрос о формировании продовольственной безопасности. Именно работники пищевой промышленности одними из первых призваны решать эту проблему.