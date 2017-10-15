О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор

12:24, 15 октября 2017, ПАИ

Роспотребнадзор сообщает о вспышке гепатита А в странах Евросоюза. Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным Европейского центра по предупреждению и контролю за заболеваниями (ECDC), в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017-го 20 европейских стран (Австрия, Англия, Бельгия, Голландия, Дания, Германия, Греция, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония) уведомили о 2 тыс. 873 подтвержденных случаях гепатита А.

От Польши данных о заболевших в сентябре не поступило, однако, эпидемиологический скрининг ECDC показал по состоянию на 17 сентября текущего года 1 тыс. 426 случаев гепатита А, что в 55 раз выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, отметили в Роспотребнадзоре.

Подчёркивается, что чаще всего гепатит А выявлялся у мужчин, имевших половые контакты с мужчинами (MSM).

По данным Роспотребнадзора, наиболее эффективной профилактической мерой является вакцинация контингента MSM, но в некоторых странах Евросоюза (Австрия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Мальта, Португалия и Швеция) запасов вакцины против гепатита А в настоящее время не хватает и это может негативно сказаться на профилактике заболевания в Европе.

Данные ECDC свидетельствуют о том, что вспышка гепатита А в Европе нарастает и в будущем следует ожидать её усиления. Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.