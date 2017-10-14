Поиск пропавшего в апреле великолучанина продолжает полиция

12:38, 15 октября 2017, ПАИ

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки продолжают поиск пропавшего без вести Владимира Павловича Уткин 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса.

Он покинул место жительства 27 апреля текущего года. И до настоящего времени местонахождение великолучанина не установлено. В последний раз его видели 27 апреля около 11 часов возле драмтеатра в Великих Луках.

На вид пропавшему 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, просят обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94 или 02.