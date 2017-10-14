0
21:24
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
21:08
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
09:20
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12:02
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
09:45
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
09:12
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
13:29
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
Еще новости
Происшествия

Поиск пропавшего в апреле великолучанина продолжает полиция

Сотрудники  ОМВД России по городу Великие Луки продолжают поиск  пропавшего без вести  Владимира Павловича Уткин 1953 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, этот мужчина проживал в Великих Луках в доме по улице Энгельса.

Он покинул место жительства 27 апреля текущего года. И  до настоящего времени   местонахождение великолучанина не установлено. В последний раз его видели  27 апреля  около 11 часов  возле драмтеатра в Великих Луках.

На вид пропавшему 60-65 лет, плотного телосложения, лицо смуглое прямоугольной формы, волосы прямые светло-русые. Был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении  Владимира Уткина, просят  обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (811-53) 5-27-94  или  02.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
14 октября 2017
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
14 октября 2017
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО) 1
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12 октября 2017
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
10 октября 2017
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
10 октября 2017
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
09 октября 2017
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
06 октября 2017
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники

Идет загрузка...