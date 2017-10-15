Открыт новый участок трассы Петербург - Псков

13:25, 15 октября 2017, ПАИ

Вечером 14 октября состоялось открытия нового участка трассы Санкт-Петербург - Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией. Как сообщает fontanka.ru, в церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

Движение запустили на участке длиной в 12,4 км, который идет в обход населенных пунктов Зайцево, Большое и Малое Верево, Вайя и вплоть до существующей уже гатчинской объездной.

Объем расходов на его строительство составляет 14,4 млрд рублей. Работы велись с опережением графика: сдать дорогу планировалось в 2018 году.

Второй этап проекта предполагает реконструкцию существующей дороги протяжённостью 14,2 км от гатчинской объездной до Больших Колпанов. Стоимость работ составляет 11,7 млрд, сдать магистраль планируется в IV квартал 2019 года.