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Общество

Открыт новый участок трассы Петербург - Псков

Вечером 14 октября состоялось открытия нового участка трассы Санкт-Петербург - Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией. Как  сообщает fontanka.ru, в церемонии принял участие президент России Владимир Путин.

Движение запустили на участке длиной в 12,4 км, который  идет в обход населенных пунктов Зайцево, Большое и Малое Верево, Вайя и вплоть до существующей уже гатчинской объездной.

Объем расходов на его строительство составляет 14,4 млрд рублей. Работы велись с опережением графика: сдать дорогу планировалось в 2018 году.

Второй этап проекта предполагает реконструкцию существующей дороги протяжённостью 14,2 км от гатчинской объездной до Больших Колпанов. Стоимость работ составляет 11,7 млрд, сдать магистраль планируется в IV квартал 2019 года.

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