Псковичи участвуют во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

14:23, 15 октября 2017, ПАИ

Делегация Псковской области принимает участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который открывается сегодня, 15 октября, в Сочи. Регион представляют более 40 участников, в том числе 15 волонтеров - лучшие представители студенчества, лидеры молодежных и общественных организаций, молодые ученые, спортсмены, журналисты и предприниматели. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Как рассказал начальник Управления образования региона Александр Седунов, ребята уже обустроились и приступили к работе. Сегодня они участвовали в выставке регионов, студенческой футбольной лиге и готовятся к официальной церемонии открытия фестиваля, которая состоится сегодня в Ледовом дворце «Большой». Ожидается, что в ней примет участие президент России Владимир Путин.

«С завтрашнего дня для участников фестиваля начнут работу дискуссионные площадки, открытые лекции, мастер-классы. Их также ожидают различные творческие мастерские и лаборатории, выставки, спортивные соревнования. Кроме того, псковские участники фестиваля заявлялись для участия в работе секции по вопросам безопасности и гражданской платформе по линии НКО», — отметил Александр Седунов.

Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов в третий раз. В этом году на мероприятие съехалось рекордное число участников — порядка 20 тыс. молодых людей более чем из 180 стран мира. Основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке, а в Москве накануне открытия состоялся праздничный карнавал.

Ключевыми темами фестиваля, который продлится до 22 октября, будут «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация демократической молодежи, Национальный Совет молодежных и детских объединений России, Дирекция по подготовке и проведению 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Фонд «Росконгресс» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.