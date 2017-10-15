0
18:32
Облачная погода и небольшие дожди ждут псковичей 16 октября
16:39
50 воинских соединений Западного военного округа получили оценки за 2017 год
14:23
Псковичи участвуют во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
12:24
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
10:22
Профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства России
09:30
Об усилении ветра на юге Псковской области предупреждает МЧС
21:39
Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области
Еще новости
Общество

Псковичи участвуют во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

Делегация Псковской области принимает участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который открывается сегодня, 15 октября, в Сочи. Регион представляют более 40 участников, в том числе 15 волонтеров - лучшие представители студенчества, лидеры молодежных и общественных организаций, молодые ученые, спортсмены, журналисты и предприниматели. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Как рассказал начальник Управления образования региона Александр Седунов, ребята уже обустроились и приступили к работе. Сегодня они участвовали в выставке регионов, студенческой футбольной лиге и готовятся к официальной церемонии открытия фестиваля, которая состоится сегодня в Ледовом дворце «Большой». Ожидается, что в ней примет участие президент России Владимир Путин.

«С завтрашнего дня для участников фестиваля начнут работу дискуссионные площадки, открытые лекции, мастер-классы. Их также ожидают различные творческие мастерские и лаборатории, выставки, спортивные соревнования. Кроме того, псковские участники фестиваля заявлялись для участия в работе секции по вопросам безопасности и гражданской платформе по линии НКО», — отметил Александр Седунов.

Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов в третий раз. В этом году на мероприятие съехалось рекордное число участников — порядка 20 тыс. молодых людей более чем из  180 стран мира. Основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке, а в Москве накануне открытия состоялся праздничный карнавал.

Ключевыми темами фестиваля, который продлится до 22 октября, будут «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация демократической молодежи, Национальный Совет молодежных и детских объединений России, Дирекция по подготовке и проведению 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Фонд «Росконгресс» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Облачная погода и небольшие дожди ждут псковичей 16 октября
15 октября 2017
Облачная погода и небольшие дожди ждут псковичей 16 октября
50 воинских соединений Западного военного округа получили оценки за 2017 год
15 октября 2017
50 воинских соединений Западного военного округа получили оценки за 2017 год
Псковичи участвуют во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
15 октября 2017
Псковичи участвуют во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
15 октября 2017
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
Профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства России
15 октября 2017
Профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства России
Об усилении ветра на юге Псковской области предупреждает МЧС
15 октября 2017
Об усилении ветра на юге Псковской области предупреждает МЧС
Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области
14 октября 2017
Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области 1
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
14 октября 2017
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии

Идет загрузка...