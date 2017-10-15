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Общество

Противопожарный рейд прошёл в Плюсском районе

14 октября сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам и представитель администрации Плюсского района в рамках  профилактической операции «Отопительный сезон» провели рейд в селе Ляды и деревне Ореховно Плюсского района. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, специалисты провели два подворовых обхода, всего они посетили 15 частных домовладений.

Также были организованы 2 собрания граждан, на которых жителям разъяснили требования пожарной безопасности к печному оборудованию.

По результатам рейда под роспись  были проинструктированы 27 человек, распространены  30 памяток на противопожарную тематику и 15 - по действиям в случае поступления сигналов по гражданской обороне и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.

При проведении противопожарных инструктажей до граждан дополнительно довели информация об административной ответственности за несоблюдение требований пожарной безопасности, по обстановке с пожарами на территории Псковской области и Плюсского района.

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