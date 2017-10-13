Сезон фонтанов закроется в Петергофе 15 октября

15:02, 15 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 15 октября, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» закроется сезон фонтанов. Работники фонтанного хозяйства выключат их вечером. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГМЗ «Петергоф» Валерию Карпович.

По её словам, фонтаны будут закрыты до весны следующего года, парки и музеи продолжат свою работу и зимой.

Добавим, что за фонтанами смотрят 29 специалистов. Процесс «усыпления» одного фонтана длится от тридцати секунд до трех минут. Длительность выключения зависит от того, насколько сложно сконструирован водомет. А самый известный фонтан музея-заповедника «Самсон, разрывающий пасть льва» выключают за пять секунд.

Перед зимним сезоном фонтанщики очистят пруды-накопители и фонтанные бассейны, а также устранят протечки.