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Культура

Сезон фонтанов закроется в Петергофе 15 октября

Сегодня, 15 октября, в Государственном музее-заповеднике «Петергоф» закроется сезон фонтанов. Работники фонтанного хозяйства выключат их  вечером. Об этом сообщает  ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГМЗ «Петергоф» Валерию Карпович.

По её словам, фонтаны  будут закрыты до весны следующего года, парки и музеи продолжат свою работу и зимой.

Добавим, что за фонтанами  смотрят 29 специалистов. Процесс «усыпления» одного фонтана длится от тридцати секунд до трех минут. Длительность выключения зависит от того, насколько сложно сконструирован водомет. А самый известный фонтан музея-заповедника «Самсон, разрывающий пасть льва» выключают за пять секунд.

Перед зимним сезоном фонтанщики очистят пруды-накопители и фонтанные бассейны, а также устранят протечки.

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