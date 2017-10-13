Образовательную программу о празднике Покрова подготовил Псковский заповедник

15:24, 15 октября 2017, ПАИ

Псковский музей-заповедник подготовил культурно-образовательную программу для родителей с детьми «Покров, Покров, покрой землю снежком…». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе музея, музыкально-игровое занятие на основе традиционной культуры Псковского края расскажет о празднике Покрова Пресвятой Богородицы.

Состоится оно 22 октября в 11:30.

Входной билет для взрослых будет стоить 100 рублей, для школьников – 60, для дошкольников – 40.

Получить дополнительную информацию о мероприятии и записаться на участие в нём можно по телефону +7 906 223 92 43 или электронной почте pskovmuseum@mail.ru.