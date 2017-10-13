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Культура

Лучшим фильмом Лондонского кинофестиваля признана драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева

Лучшим фильмом на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival), признана драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт фестиваля.

«Несмотря на то,​ что фильм рассказывает личную историю семьи из России, его воспринимаешь как всеобщую трагедию», — так прокомментировало картину жюри фестиваля.

Церемония награждения победителей прошло в Лондоне 14 октября.

Добавим, что 17 сентября в Пскове в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» состоялся показ картины «Нелюбовь». В этот же день Андрей Звягинцев провёл творческую встречу с псковичами.

Драма Звягинцева «Нелюбовь» рассказывает историю одной российской семьи, находящейся на грани развода, у которой пропал ребенок. Рецензию на этот фильм можно прочитать здесь.

Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин. В фильме также снялась актриса из Пскова Марина Васильева.

Ранее драма получила премию жюри Каннского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом на кинофестивале в Мюнхене. «Нелюбовь» Звягинцева выдвинута на кинопремию «Оскар».

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