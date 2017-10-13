Лучшим фильмом Лондонского кинофестиваля признана драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева
Лучшим фильмом на 61-м Лондонском международном кинофестивале (BFI London Film Festival), признана драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальный сайт фестиваля.
«Несмотря на то, что фильм рассказывает личную историю семьи из России, его воспринимаешь как всеобщую трагедию», — так прокомментировало картину жюри фестиваля.
Церемония награждения победителей прошло в Лондоне 14 октября.
Добавим, что 17 сентября в Пскове в рамках фестиваля имени Сергея Довлатова «Заповедник» состоялся показ картины «Нелюбовь». В этот же день Андрей Звягинцев провёл творческую встречу с псковичами.
Драма Звягинцева «Нелюбовь» рассказывает историю одной российской семьи, находящейся на грани развода, у которой пропал ребенок. Рецензию на этот фильм можно прочитать здесь.
Главные роли в картине исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин. В фильме также снялась актриса из Пскова Марина Васильева.
Ранее драма получила премию жюри Каннского кинофестиваля и была признана лучшим фильмом на кинофестивале в Мюнхене. «Нелюбовь» Звягинцева выдвинута на кинопремию «Оскар».