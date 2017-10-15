Два метеорита могут упасть в ближайшие дни на границе России

16:14, 15 октября 2017, ПАИ

По данным космического агентства NASA, в ночь с 16 на 17 октября на Землю упадут два метеорита. Как сообщают российские СМИ, ожидается, что оба объекта будут небольших размеров.

По прогнозам учёных, метеориты упадут на границе России и Казахстана и, скорее всего, приземлятся вне населенных пунктов.

Первый метеорит MS26-45 гравитационного поля Земли достигнет 16 октября и, если не сгорит в верхних слоях атмосферы, то упадет на Землю.

Отмечается, что российские учёные пока не подтвердили прогноза NASA.