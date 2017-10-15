50 воинских соединений Западного военного округа получили оценки за 2017 год

16:39, 15 октября 2017, ПАИ

В Западном военном округе (ЗВО), в состав которого входит Псковская область, подведены предварительные итоги и выставлены оценки более 50 соединениям, воинским частям и подразделениям. Они были в первую очередь подвергнуты контрольной проверке за 2017 учебный год. Все проверенные соединения и воинские части оценены положительно, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

При проведении проверки оценивался уровень боевой выучки военнослужащих, слаженность подразделений, органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению.

Отдельно проверялся круг вопросов, связанных с организацией боевого дежурства, состоянием вооружения и военной техники, правопорядка и воинской дисциплины, организацией всестороннего обеспечения деятельности войск. Особое внимание уделялось профессионально-должностной подготовке офицеров.

В рамках контрольной проверки были внезапно подняты по тревоге несколько соединений и воинских частей округа.