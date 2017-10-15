Облачная погода и небольшие дожди ждут псковичей 16 октября

18:32, 15 октября 2017, ПАИ

16 октября в Псковской области прогнозируется облачная погода с прояснениями, пройдут небольшие дожди. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Температура воздуха по области ожидается от +2 до +7 градусов, днем - от +9 до +14. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление – низкое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.