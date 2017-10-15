Составлен ТОП-10 автомобилей, разочаровавших владельцев

17:27, 15 октября 2017, ПАИ

Американские журналисты составили ТОП-10 самых разочаровывающих своих владельцев автомобилей.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на издание Autos Cheat Sheet, рейтинг возглавил седан Acura ILX, который набрал всего 41% одобрительных отзывов. Владельцы этого авто, который по дизайну и характеристикам пересекается с девятым поколением Honda Civic, заявили, что он очень шумный, медленный, также были жалобы на некачественное лакокрасочное покрытие.

Хозяева Nissan Frontier жаловались на слабую шумоизоляцию колесных арок, дверей и окон, на неудачный набор трансмиссий и моторов.

Также в антирейтинг попал Acura RLX. Один из владельцев автомобиля заявил, что недоволен своей машиной и посоветовал выбирать за эти же деньги Mercedes-Benz, Hyundai, Audi и BMW.

Примерно половина участников опроса оказалась разочарована автомобилем Jeep Patriot.

Только 49% владельцев дали положительные отзывы об автомобиле Nissan Sentra.

Также в рейтинг вошли Nissan Versa Note, Nissan Pathfinder, Infiniti Q50, Dodge Dart и Jeep Compas.