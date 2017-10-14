Минфин пока не собирается расходовать Резервный фонд
Министерство финансов пока не видит необходимости начинать расходование Резервного фонда, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, остатки на счетах Федерального казначейства есть в достаточном объеме, пишет РИА Новости.
«Пока есть ликвидность, нет необходимости траты Резервного фонда. Бережем», — сказал министр.
Он пояснил, что пока Казначейство оперирует остатками средств и бюджетных учреждений, и остатками получателей — субъектов Федерации. «Достаточно ресурсов, чего нам сейчас задействовать средства Резервного фонда?", — добавил Антон Силуанов. Он подчеркнул, что расходование резервов в текущем году будет в запланированных объемах.
Добавим, что Минфин подготовил поправки к бюджету текущего года, в соответствии с которыми сокращено расходование Резервного фонда с 1,061 триллиона рублей до 1,045 триллиона рублей.
Поправки также сокращают на 1,2 миллиарда рублей использование средств ФНБ — с 663,5 миллиарда рублей, заложенных в закон о бюджете, до 662,3 миллиарда рублей.