Минфин пока не собирается расходовать Резервный фонд

17:38, 15 октября 2017, ПАИ

Министерство финансов пока не видит необходимости начинать расходование Резервного фонда, чтобы профинансировать дефицит бюджета. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, остатки на счетах Федерального казначейства есть в достаточном объеме, пишет РИА Новости.

«Пока есть ликвидность, нет необходимости траты Резервного фонда. Бережем», — сказал министр.

Он пояснил, что пока Казначейство оперирует остатками средств и бюджетных учреждений, и остатками получателей — субъектов Федерации. «Достаточно ресурсов, чего нам сейчас задействовать средства Резервного фонда?", — добавил Антон Силуанов. Он подчеркнул, что расходование резервов в текущем году будет в запланированных объемах.

Добавим, что Минфин подготовил поправки к бюджету текущего года, в соответствии с которыми сокращено расходование Резервного фонда с 1,061 триллиона рублей до 1,045 триллиона рублей.

Поправки также сокращают на 1,2 миллиарда рублей использование средств ФНБ — с 663,5 миллиарда рублей, заложенных в закон о бюджете, до 662,3 миллиарда рублей.