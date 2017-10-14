В нижегородском лесу найден пропавший 14 октября ребёнок

18:05, 15 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 15 октября, в лесу у деревни Керженец Борского района Нижегородской области был обнаружен пропавший накануне 4-летний мальчик. Как сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение об обнаружении ребёнка поступило в 14:40 от волонтёра. Он нашёл мальчика в полутора километрах от развернутого межведомственного оперативного штаба.

Состояние ребенка оценивалось как удовлетворительное. На карете Скорой помощи его доставили в детскую областную больницу.

О пропаже ребенка стало известно днем 14 октября. Ребенок с родителями прогуливался в лесу и пропал.