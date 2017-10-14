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В нижегородском лесу найден пропавший 14 октября ребёнок

Сегодня, 15 октября, в лесу у деревни Керженец Борского района Нижегородской области был обнаружен пропавший накануне 4-летний мальчик. Как сообщает ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение об обнаружении ребёнка поступило в 14:40 от волонтёра. Он нашёл мальчика  в полутора километрах от развернутого межведомственного оперативного штаба.

Состояние ребенка оценивалось как удовлетворительное.  На карете Скорой помощи его доставили в  детскую областную больницу.

О пропаже ребенка стало известно днем 14 октября. Ребенок с родителями прогуливался в лесу и пропал.

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