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Общество

Учёные нашли связь между сахаром и раком

Высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует их активный рост.  Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад учёных Фламандского института биотехнологий, опубликованный в журнале Nature Communications.

В ходе масштабного исследования была установлена связь между метаболическим отклонением — эффектом Варбурга — и онкогенной активностью. В своих экспериментах ученые использовали  дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.

Исследователи пришли к выводу, что в отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы, что запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

Ученые полагают, что обнаруженная взаимосвязь поможет, в том числе, при составлении индивидуальных диет для онкобольных.

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