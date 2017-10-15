Учёные нашли связь между сахаром и раком

18:15, 15 октября 2017, ПАИ

Высокое потребление сахара раковыми клетками стимулирует их активный рост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад учёных Фламандского института биотехнологий, опубликованный в журнале Nature Communications.

В ходе масштабного исследования была установлена связь между метаболическим отклонением — эффектом Варбурга — и онкогенной активностью. В своих экспериментах ученые использовали дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.

Исследователи пришли к выводу, что в отличие от здоровых клеток раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы, что запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

Ученые полагают, что обнаруженная взаимосвязь поможет, в том числе, при составлении индивидуальных диет для онкобольных.