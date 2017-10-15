Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи проходит в Сочи

18:31, 15 октября 2017, ПАИ

В Сочи проходит церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Как передаёт «Интерфакс», она началась с исполнения гимна России.

На торжество прибыл президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

В зале присутствуют порядка 10 тыс. молодых людей из 150 стран мира.

Ранее сообщалось, что в фестивале участвует делегация Псковской области. Регион представляют более 40 человек, в том числе 15 волонтеров - лучшие представители студенчества, лидеры молодежных и общественных организаций, молодые ученые, спортсмены, журналисты и предприниматели.

Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов в третий раз. Основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке. Ключевыми темами фестиваля, который продлится до 22 октября, будут «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация демократической молодежи, Национальный Совет молодежных и детских объединений России, Дирекция по подготовке и проведению 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Фонд «Росконгресс» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.