0
18:32
Облачная погода и небольшие дожди ждут псковичей 16 октября
16:39
50 воинских соединений Западного военного округа получили оценки за 2017 год
14:23
Псковичи участвуют во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
12:24
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
10:22
Профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства России
09:30
Об усилении ветра на юге Псковской области предупреждает МЧС
21:39
Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области
Еще новости
Общество

Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи проходит в Сочи

В Сочи проходит церемония открытия  XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Как передаёт «Интерфакс», она началась с исполнения гимна России.

На торжество прибыл президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС. 

В зале присутствуют порядка 10 тыс. молодых людей из 150 стран мира.

Ранее сообщалось, что в фестивале участвует делегация Псковской области. Регион представляют более 40 человек, в том числе 15 волонтеров - лучшие представители студенчества, лидеры молодежных и общественных организаций, молодые ученые, спортсмены, журналисты и предприниматели.

Россия принимает Всемирный фестиваль молодежи и студентов в третий раз.  Основные мероприятия пройдут в Олимпийском парке. Ключевыми темами фестиваля, который продлится до 22 октября, будут «Культура и глобализация», «Глобальная экономика», «Экономика знаний», «Развитие общественных институтов», «Политика и международная безопасность».

Организаторами мероприятия выступают Всемирная федерация демократической молодежи, Национальный Совет молодежных и детских объединений России, Дирекция по подготовке и проведению 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов и Фонд «Росконгресс» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Облачная погода и небольшие дожди ждут псковичей 16 октября
15 октября 2017
Облачная погода и небольшие дожди ждут псковичей 16 октября
50 воинских соединений Западного военного округа получили оценки за 2017 год
15 октября 2017
50 воинских соединений Западного военного округа получили оценки за 2017 год
Псковичи участвуют во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
15 октября 2017
Псковичи участвуют во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
15 октября 2017
О вспышке гепатита А в Европе предупреждает Роспотребнадзор
Профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства России
15 октября 2017
Профессиональный праздник отмечают работники дорожного хозяйства России
Об усилении ветра на юге Псковской области предупреждает МЧС
15 октября 2017
Об усилении ветра на юге Псковской области предупреждает МЧС
Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области
14 октября 2017
Михаил Ведерников обсудил с первым заместителем главы Росгвардии вопросы обеспечения безопасности в Псковской области 1
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
14 октября 2017
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии

Идет загрузка...