Самые распространённые причины поломки смартфонов определили эксперты

18:59, 15 октября 2017, ПАИ

Эксперты определили самые распространённые причины поломки смартфонов. При этом, они утверждают, падение гаджета с высоты не является самой распространенной причиной поломки, пишут российские СМИ со ссылкой на портал Network world.

По данные исследователей, чаще всего у смартфонов ломается аппаратная начинка. Лидером является «северный мост», который приводит к некорректной работе памяти и процессора.

На втором месте оказался разбитый дисплей, на третьем – поломка динамика.

На четвертой и пятой позициях вирусы и перегрев системы из-за засорения.