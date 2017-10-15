Минимальный продуктовый набор в России подорожал на 1,1%

08:19, 16 октября 2017, ПАИ

В сентябре в России минимальный набор продуктов питания подорожал всего на 1,1%. Его стоимость составляет 3729,1 рубля. Для сравнения: в августе рост по отношению к началу года достигал 4,1%, пишет газета «Известия».

В Министерстве экономического развития пояснили, что на динамику стоимости продуктового минимума оказывает влияние рост производства продукции животноводства — свинины, птицы и яиц.

Эксперты прогнозируют, что сезонная дефляция закончится в середине октября, и тогда может произойти подорожание молока и плодоовощной продукции.

В минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования: мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль и так далее. При расчете стоимости корзины Росстат использует условные объемы потребления и средние розничные цены.