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Труп женщины обнаружили пожарные в Гдове

В 4:10 16 октября в Гдове произошел пожар в трехквартирном жилом доме по улице Колхозной. Как стало известно Псковскому агентству информации, в 5:30 был обнаружен труп женщины, личность устанавливается.

Кроме того, 14 октября в деревне Шульги Невельского района горел нежилой дом. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1975 года рождения, инвалида 2-ой группы. Предположительная причина случившегося — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования. 

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