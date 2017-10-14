Труп женщины обнаружили пожарные в Гдове

08:21, 16 октября 2017, ПАИ

В 4:10 16 октября в Гдове произошел пожар в трехквартирном жилом доме по улице Колхозной. Как стало известно Псковскому агентству информации, в 5:30 был обнаружен труп женщины, личность устанавливается.

Кроме того, 14 октября в деревне Шульги Невельского района горел нежилой дом. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1975 года рождения, инвалида 2-ой группы. Предположительная причина случившегося — нарушение правил безопасности при эксплуатации печного оборудования.