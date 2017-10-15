Спрос на инженерные профессии растет в России

08:52, 16 октября 2017, ПАИ

Самыми востребованными специалистами на российском рынке труда в сентябре стали инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов (КИП), техники-технологи и специалисты по станкам в промышленности. Об этом пишет газета «Известия».

Эксперты утверждают, что рынок труда чрезвычайно чувствителен к изменениям в экономике. Если до 2014 года в стране был спрос на специалистов в розничной торговле, то сейчас растет спрос на инженерные специальности. Таким образом, в экономике произошло некоторое перераспределение трудовых ресурсов в пользу промышленности.