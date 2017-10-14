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Павильон ритуальных услуг выгорел в Пскове

15 октября в Пскове на улице Родниковой, 1 выгорел павильон ритуальных услуг. Как стало известно Псковскому агентству информации, причиной пожара оказалось нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов.

В тот же день в Великих Луках на улице Тургенева сгорел автомобиль ВАЗ-2107 2005 года выпуска. Причина — поджог.

Кроме того, в Печорах из-за нарушения правил безопасности при устройстве печи выгорела баня на улице Свободы, 3.

В деревне Новохованск Невельского района из-за короткого замыкания электропроводки загорелся жилой дом. Сгорела кровля, выгорела комната.

По той же причине в 1:20 16 октября в Гдове без крыши остался дом на Вокзальном шоссе, 14.

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