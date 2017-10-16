Два светофора на улице Коммунальной в Пскове отключены из-за ДТП

09:24, 16 октября 2017, ПАИ

Сегодня, 16 октября, в Пскове отключены два светофорных объекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Светофоры не работают на улице Коммунальной у рынка «Нива» и на пересечении улицы Коммунальной и Восточного проезда. Это связано с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло рано утром 14 октября.

Водитель автомашины БМВ совершил наезд на пешеходные ограждения и светофорный объект по улице Коммунальной у рынка «Нива». В результате был поврежден электрический кабель, от которого запитаны два данных светофорных объекта.

В этой связи ГИБДД обращает внимание водителей на необходимость строгого соблюдения правил проезда нерегулируемых перекрестков и нерегулируемых пешеходных переходов.