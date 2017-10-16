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Общество

Два светофора на улице Коммунальной в Пскове отключены из-за ДТП

Сегодня, 16 октября, в Пскове отключены два светофорных объекта, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Светофоры не работают на улице Коммунальной у рынка «Нива» и на пересечении  улицы Коммунальной и Восточного проезда. Это связано  с дорожно-транспортным происшествием, которое произошло рано утром 14 октября.

Водитель автомашины БМВ совершил наезд на пешеходные ограждения и светофорный объект по улице Коммунальной у рынка «Нива». В результате был поврежден электрический кабель, от которого  запитаны два данных светофорных объекта.

В этой связи ГИБДД обращает внимание водителей на необходимость строгого соблюдения правил проезда нерегулируемых перекрестков и нерегулируемых пешеходных переходов.

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