Более 40% россиян считают, что тяжелые времена впереди

09:44, 16 октября 2017, ПАИ

Более 40% россиян считают, что тяжелые времена еще впереди, их только предстоит пережить, в то время как 21% респондентов ответили, что тяжелые времена уже наступили. 31% опрошенных заявили, что тяжелые времена уже прошли, сообщает РБК со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным на сайте центра, самое высокое значение за последние годы индекс социальных ожиданий показывал во втором квартале 2014 года, однако он был в зоне отрицательных значений — четыре пункта ниже нуля. Тогда на короткий период доля тех, кто считает, что сложные времена прошли, превысила отзывы пессимистов и составила 41%. Но уже первом квартале 2015 года этот индекс опустился до отметки минус 60, через год — минус 62. Доля «оптимистов» при этом падала соответственно до 16% и 15%.

Падение индекса происходило в основном за счет тех, что считал, что главные трудности еще впереди, в начале 2016 года так оценивали перспективу 52% россиян.​