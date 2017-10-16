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Общество

Отец и сын украли алкоголь из магазина в Невеле

В Невеле полиция задержала граждан, подозреваемых в краже спиртных напитков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Стражи порядка, находящиеся на маршруте патрулирования, получили сообщение, что из магазина на площади Коммуны поступил сигнал «Тревога». Прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего мужчину и его 24-летнего сына, которые похитили из магазина спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства граждане были переданы сотрудникам полиции.

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