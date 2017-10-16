Выездная вакцинация против гриппа продолжается в Пскове

10:07, 16 октября 2017, ПАИ

Третью неделю с 16 по 21 октября Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. Псковичи могут сделать прививку от гриппа в выездных медицинских пунктах по следующему графику:

16 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: улица Леона Поземского, 116, (около магазина «Пятерочка»),

17 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: улица Леона Поземского, 116, (около магазина «Пятерочка»),

18 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: улица Яна Фабрициуса, 10 (около магазина «Торговый центр»),

19 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: улица Яна Фабрициуса, 10, (около магазина «Торговый центр»),

20 октября с 10.00 до 17.30 часов по адресу: Октябрьский проспект, 54, (около магазина «Максимус»),

21 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: Октябрьский проспект, 54, (около магазина «Максимус»).

Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация вакцинации по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача 53-49-42.