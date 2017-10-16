Выездная вакцинация против гриппа продолжается в Пскове
Третью неделю с 16 по 21 октября Псковская городская поликлиника проводит выездную вакцинацию против гриппа, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.
Процедура бесплатная, при себе необходимо иметь паспорт. Псковичи могут сделать прививку от гриппа в выездных медицинских пунктах по следующему графику:
16 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: улица Леона Поземского, 116, (около магазина «Пятерочка»),
17 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: улица Леона Поземского, 116, (около магазина «Пятерочка»),
18 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: улица Яна Фабрициуса, 10 (около магазина «Торговый центр»),
19 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: улица Яна Фабрициуса, 10, (около магазина «Торговый центр»),
20 октября с 10.00 до 17.30 часов по адресу: Октябрьский проспект, 54, (около магазина «Максимус»),
21 октября с 10:00 до 17:30 часов по адресу: Октябрьский проспект, 54, (около магазина «Максимус»).
Псковские медики призывают горожан позаботиться о своем здоровье и сделать прививку своевременно. Также возможна организация вакцинации по месту работы. Более подробную информацию можно получить по телефону приемной главного врача 53-49-42.