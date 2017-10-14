Великолучанин отправится за решётку за вождение в нетрезвом виде

10:18, 16 октября 2017, ПАИ

Великолучанин отправится за решётку за вождение в нетрезвом виде, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

12 августа мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ-21053 и ехал по автодороге Великие Луки – Усвяты. Здесь его обнаружили сотрудники ДПС ОГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Игнорируя требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства, злоумышленник продолжил движение, остановить его удалось только после применения табельного огнестрельного оружия.

Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.