Заявившие о коррупции граждане получат защиту от государства

11:43, 16 октября 2017, ПАИ

В Госдуму внесли проект закона о защите людей, сообщивших о случаях коррупции в полицию, прокуратуру или другие государственные органы.

Как пишет Tjournal, согласно проекту закона, информация, поступившая от осведомителя, будет конфиденциальной. Сам гражданин получит защиту от государства на два года с момента регистрации жалобы, которая включает в себя защиту от увольнения, выговора и дисциплинарной ответственности, а также бесплатную юридическую помощь.

Защита будет действовать в соответствии с законами «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Законопроект был подготовлен Министерством труда, его одобрило Правительство РФ. Минэкономразвития занялось изучением вопроса «бытовой» коррупции, чтобы определить размер взяток и объём рынка.