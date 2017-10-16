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Общество

Заявившие о коррупции граждане получат защиту от государства

В Госдуму внесли проект закона о защите людей, сообщивших о случаях коррупции в полицию, прокуратуру или другие государственные органы.  

Как пишет Tjournal, согласно проекту закона, информация, поступившая от осведомителя, будет конфиденциальной. Сам гражданин получит защиту от государства на два года с момента регистрации жалобы, которая включает в себя защиту от увольнения, выговора и дисциплинарной ответственности, а также бесплатную юридическую помощь.  

Защита будет действовать в соответствии с законами «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Законопроект был подготовлен Министерством труда, его одобрило Правительство РФ.  Минэкономразвития занялось изучением вопроса «бытовой» коррупции, чтобы определить размер взяток и объём рынка.

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