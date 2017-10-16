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Общество

Движение на Ольгинском мосту в Пскове будет ограничено с 16 по 22 октября

В связи с ремонтом дорожного покрытия на Ольгинском мосту в Пскове с 16 по 22 октября  с 10:00 до 19:00 и с 20:00 до 6:00 будет частично ограничено движение транспорта по отдельным полосам движения на участке от улицы Максима Горького до площади Ленина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На период ремонта появятся дополнительные дорожные знаки. Ограничение движения не коснется общественного транспорта.

Управление городского хозяйства обращается к горожанам с просьбой с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, водителям - быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

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