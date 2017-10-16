«Почта России» предложила снизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов до 50 евро

13:26, 16 октября 2017, ПАИ

«Почта России» предложила Правительству снизить порог беспошлинного ввоза товаров из интернет-магазинов с 1 тыс. евро до 50. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на письмо гендиректора ФГУПа Николая Подгузова вице-премьеру Аркадию Дворковичу.

По словам Николая Подгузова, изменения позволят сохранить «темпы роста трансграничной электронной торговли и максимизировать доходы федерального бюджета в среднесрочной перспективе».

Сейчас порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях (МПО) составляет 1 тыс. евро. При этом, по оценкам ФГУПа, стоимость 93% таких посылок не превышает 50 евро.

Представитель ЕЭК Наталья Саченок обратила внимание на то, что на данном этапе этот проект только планируется вынести на рассмотрение совета комиссии до конца года. «За странами остается право ужесточать нормы ввоза МПО на национальном уровне, комиссия определяет только верхний порог»,— уточняет она.

Технология разрабатывается для внедрения в интернет-магазин AliExpress, где россияне совершают до 80% всех зарубежных покупок. До 1 апреля 2018 года планируется завершить тестирование, после чего «Почта России» будет обговаривать интеграцию «с другими значимыми электронными торговыми площадками».