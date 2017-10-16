В псковской школе №9 установлен пандус после вмешательства ОНФ

10:47, 16 октября 2017, ПАИ

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Псковской области добились установки пандуса в школе №9 Пскова, где обучается ученица с ограниченными возможностями здоровья. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В региональное отделение ОНФ в 2016 году обратились родители третьеклассников средней общеобразовательной школы №9 Пскова. Они попросили обратить внимание на отсутствие в образовательном учреждении пандуса, что создает препятствие для посещения занятий ученицей третьего класса, которая передвигается в инвалидной коляске. Граждане рассказали, что на крыльцо школы девочку на коляске поднимают на руках, оказать помощь приходится просить старшеклассников или людей, оказавшихся неподалеку.

Общественники направили обращение в адрес заместителя губернатора региона с просьбой обратить особое внимание на проблему доступности образовательных услуг в данной школе и поручить государственному управлению образования Псковской области провести соответствующие работы и обеспечить доступность образовательного учреждения. Обращение об отсутствии пандуса в школе №9, где учится ребенок-инвалид, также было направлено в прокуратуру Псковской области.

В ответе из администрации Псковской области за подписью первого заместителя губернатора говорилось, что по ее поручению государственное управление образования Псковской области направило в адрес главы администрации Пскова обращение о рассмотрении возможности устройства пандуса при входе в школу за счет средств местного бюджета. Прокуратура Пскова проинформировала, что изложенные факты нашли свое подтверждение, и администрации города рекомендовано при формировании бюджета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов предусмотреть средства для выполнения необходимых работ по обеспечению доступности учреждения.

«Нам стало известно, что в бюджете Пскова на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы средства на мероприятия по программе «Доступная среда на 2014-2020 годов» заложены в сумме 250 тыс. рублей, однако данная сумма предусмотрена для погашения задолженности за ранее выполненные в 2016 году работы на другом социальном объекте. Таким образом, вопреки позиции прокуратуры города и писем от должностных лиц, мероприятия по обеспечению доступности как в школе №9, так и в других социально значимых учреждениях города Пскова в текущем году оказались под угрозой срыва», – пояснил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

Общественники обратились в прокуратуру области повторно и получили ответ, что в адрес школы 13 декабря 2016 года прокуратура Пскова внесла представление.

«После этого выявленные нарушения так и не были устранены, и прокуратура Пскова обратилась в суд с требованием обязать администрацию города Пскова обустроить здание школы в соответствии с федеральным законодательством о социальной защите инвалидов. Судом требования прокурора удовлетворены. В настоящее время входная группа в здании школы переоборудована. Установлен пандус с навесом, на ступеньках крыльца по периметру уложены тактильные элементы, на входе в школу установлены новые широкие двери. Кроме того, нам стало известно, что в здании школы будет установлен подъемник, позволяющий ученице на инвалидной коляске беспрепятственно подниматься на верхние этажи», – прокомментировал Григорий Турчин.

Активисты Народного фронта продолжают проведение общественного контроля за деятельностью чиновников, обеспечивающих формирование доступной среды в рамках федеральной и региональных программ на территории Псковской области.