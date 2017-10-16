Родительский день пройдёт в Псковском колледже искусств 21 октября

11:57, 16 октября 2017, ПАИ

21 октября в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Воеводы Шуйского, 2) состоится родительский день.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе колледжа, с 10:30 до 11:00 пройдет заседание родительского комитета колледжа, с 11:00 до 11:45 - общее родительское собрание, с 12:00 до 13:00 состоятся встречи с кураторами и преподавателями по специальностям и специализациям.

Кроме того, с 14:00 до 15:00 в корпусе колледжа на улице Набат, 5 будет организован праздник «Посвящение первокурсников в студенты». С 15:00 до 18:00 родители смогут посетить студенческое общежитие по адресу Труда, 51 и побеседовать с воспитателями.

Цель проведения родительского дня - обеспечение участия родительской общественности в вопросах организации управления и учебно-воспитательного процесса в колледже, а также выполнение плана мероприятий по формированию независимой оценки деятельности колледжа.

Кроме того, все родители смогут посетить музеи колледжа, а также праздник посвящения первокурсников в студенты «Имя Вам – Хранители Искусства», который пройдёт в форме студенческого капустника.

«Проведение больших родительских собраний стало доброй традицией образовательного учреждения, поскольку взаимодействие семьи и педагогов помогает решать много учебных и воспитательных проблем», - добавили в колледже.