0
21:24
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
21:08
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
09:20
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12:02
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
09:45
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
09:12
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
13:29
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
Еще новости
Происшествия

Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове и трёх районах

В Пскове, Псковском, Куньинском и Печорском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове вечером 14 октября на улице Нововойсковой полицейские остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился нетрезвый 61-летний пскович.

В Псковском районе 13 октября около 22:00 по трассе Новгород - Псков в деревне Карамышево Псковского района на автомобиле ВАЗ-2105 следовал 37-летний мужчина, который также находился  в нетрезвом состоянии.

13 октября в деревне Ущицы Куньинского района стражи порядка остановили ВАЗ-2110. Выяснилось, что машиной управлял 43-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 15 октября у деревни Лавры Печорского района дорожные полицейские обнаружили еще одного нетрезвого 35-летнего водителя, который ехал на автомобиле ВАЗ-2106. Проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
14 октября 2017
Псковский бизнесмен хочет выкупить 9 тысяч норок, погибающих от голода в Карелии
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО)
14 октября 2017
Электрик-стриптизер из Пскова уронил Розу Сябитову на съемках «Давай поженимся» (ВИДЕО) 4
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
12 октября 2017
На окраине Пскова обнаружили двухметровую гору люминисцентных ламп
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион»
11 октября 2017
Мошенники вымогают деньги у псковичей за участие в празднике «Маленький чемпион» 1
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
10 октября 2017
Британский самолёт провёл многочасовую разведку у границ Псковской области
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
10 октября 2017
Причиной возгорания автомобиля в Пскове стало короткое замыкание в приборной панели
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
09 октября 2017
На Юбилейной в Пскове загорелся внедорожник (ФОТО)
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники
06 октября 2017
Жителя Латвии, который пытался перевезти через границу около 6 кг табака, поймали псковские пограничники

Идет загрузка...