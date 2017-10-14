Нетрезвые водители повторно задержаны в Пскове и трёх районах

12:52, 16 октября 2017, ПАИ

В Пскове, Псковском, Куньинском и Печорском районах дорожной полицией установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Пскове вечером 14 октября на улице Нововойсковой полицейские остановили автомобиль «Ауди», за рулем которого находился нетрезвый 61-летний пскович.

В Псковском районе 13 октября около 22:00 по трассе Новгород - Псков в деревне Карамышево Псковского района на автомобиле ВАЗ-2105 следовал 37-летний мужчина, который также находился в нетрезвом состоянии.

13 октября в деревне Ущицы Куньинского района стражи порядка остановили ВАЗ-2110. Выяснилось, что машиной управлял 43-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ночью 15 октября у деревни Лавры Печорского района дорожные полицейские обнаружили еще одного нетрезвого 35-летнего водителя, который ехал на автомобиле ВАЗ-2106. Проводятся проверки.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.